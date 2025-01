Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Napoli su Zaccagni". Ma Fabiani...

RASSEGNA STAMPA - Nessuno è più decisivo di Zaccagni in Serie A. La Lazio se lo gode, ma Conte lo sogna come post-Kvara. Come riporta Il Messaggero, il club di De Laurentiis fa sul serio, c'è già stato un contatto con Lotito e il via libera di Giuffredi, procuratore del capitano biancoceleste. Zaccagni è fondamentale per la Lazio, difficile come operazione anche per le tempistiche. Inoltre, sempre lo stesso quotidiano riporta le smentite del D.S. Fabiani: "Non c'è nulla di vero". Zaccagni non vuole muoversi da Roma, l'ha detto anche pubblicamente. La palla passa alla Lazio, con un incontro che dovrebbe andare in scena tra Giuffredi e il club capitolino. De laurentiis vorrebbe offrire 25 milioni di euro e il cartellino di Ngonge, già cercato dai biancocelesti. Lotito di solito non accetta contropartite, ma è anche vero che Zaccagni ha 29 anni e un ingaggio importante.

Pubblicato 20.01