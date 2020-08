Calciomercato Lazio, il presidente del Fenerbahce: “Muriqi? Vogliamo almeno 20 milioni”

Continua a rimanere in stallo la trattativa per portare Vedat Muriqi alla Lazio. La fumata bianca era attesa nei giorni scorsi e molti indizi portavano a pensare che ormai l'affare fosse chiuso. A quanto pare dalla Turchia non la pensano proprio in questo modo. A parlare ci ha pensato il patron del Fenerbahce, Ali Koc, ai microfoni di Skor.com.tr: "Vogliamo 20 milioni, solo con un'offerta del genere ci metteremo al tavolo per trattare. Se resterà da noi saremo i favoriti per il titolo e grazie alle sue prestazioni potremo venderlo a una cifra più alta il prossimo anno". Queste le parole del numero uno dei turchi.

