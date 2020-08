Calciomercato, l'Inter punta Kolarov: accordo totale con il calciatore

Ecco il nome per la difesa di Antonio Conte. L’Inter è fortemente interessata ad Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della Roma che ha giocato nella Lazio dal 2007 al 2010. Come riporta Sky Sport, ci sarebbe un accordo totale tra il calciatore e il club nerazzurro. Ora l’Inter dovrà discutere con la Roma per il prezzo del cartellino. Il serbo, ormai 34enne, ha deciso di accettare la proposta nerazzurra come ultima avventura vincente in carriera. Conte ha deciso di puntare su di lui anche per la sua duttilità: può giocare centrale in una difesa a 3, terzino sinistro in una difesa a 4 e anche esterno in un centrocampo a 5.

