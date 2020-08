Altobelli: "Immobile un bomber da 20-30 gol, con la Lazio bottino assicurato"

Alessandro Altobelli, ex attaccante e campione del mondo con l'Italia nel 1982, ha detto la sua sui bomber che militano attualmente in Serie A. Da Dzeko a Milik, passando per Lukaku e, ovviamente, per Ciro Immobile. Il biancoceleste è reduce da una stagione più che rosea: si è guadagnato la Scarpa d'Oro, è finito primo nella classifica dei cannonieri del torneo e ha raggiunto il record di Higuain. L'ex bomber, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso sulla possibilità che i numeri di Immobile dell'ultimo campionato possano essere replicati in quello che si appresta ad iniziare: "Ciro è un giocatore da 20-30 gol a campionato. Datemi retta: se resta alla Lazio questo bottino è assicurato ogni anno. Non credo abbia altro da dimostrare dopo aver vinto la Scarpa d'Oro".

