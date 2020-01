Calciomercato Lazio, il PSG insidia Giroud: se parte Cavani, assalto al francese

Il PSG pensa a Giroud, ma serve la cessione di Cavani. Questa l’indiscrezione riportata da l’Equipe. Il club di Parigi non ha ancora messo in piedi una trattativa per l’attaccante del Chelsea, deve prima cedere l’uruguaiano che vuole andare a tutti i costi all’Atletico Madrid. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, la Lazio vuole fare in fretta e chiudere per evitare anche l’inserimento di spiacevoli concorrenti.