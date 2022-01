Calciomercato Lazio, Jony verso lo Sporting Gjion: la formula del trasferimento

CALCIOMERCATO LAZIO - Jony Rodriguez è sempre più vicino alla cessione. Per sbloccare l'indice di liquidità, la Lazio deve muoversi in uscita e, oltre a Muriqi, sta cercando una soluzione anche per l'esterno spagnolo. Le voci di ieri che rimbalzavano dalla Spagna trovano conferme: lo Sporting Gjion fa sul serio per il terzino biancoceleste. Per lui si tratterebbe di un ritorno in quanto ha già militato in biancorosso sia in prima squadra che nella squadra B da giovanissimo. Nei prossimi giorni, il classe 1991 potrebbe fare ritorno nel club di Segunda Division. La formula più plausibile è quella del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione in Liga dello Sporting, attualmente dodicesimo in classifica. Le parti sperano di trovare l'accordo definitivo neo prossimi giorni.

Pubblicato il 28/01 alle 10.30