Calciomercato Lazio, Kim Min-Jae in campo per 90' nel match tra Beijing Guoan ed Hebei

Kim Min-Jae, è lui il nome più vicino alla Lazio in questo momento. Il difensore coreano classe 1997 è un vero e proprio pallino di Tare ed è anche una grande promessa del calcio asiatico. Intanto, in attesa dell'evoluzione della trattativa, il Beijing Guoan non fa a meno di lui nei match di Superliga Cinese. Nella gara andata in scena tra contro l'Hebei infatti il calciatore è sceso in campo per l'intera durata del match terminato con il punteggio di 3-3

