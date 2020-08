Calciomercato Lazio, la famiglia di David Silva è un alleato in più: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La trattativa per portare David Silva alla Lazio continua. La società biancoceleste è convinta di aver fatto il massimo e di aver colmato il gap con le iniziali richieste del calciatore attraverso bonus e benefit importanti. I tifosi sono in fermento e sui social tutti sognano di vedere Merlino sbarcare a Formello. Oltre alla volontà del calciatore di confrontarsi con un campionato diverso dopo Liga e Premier, c'è la voglia di giocare ancora in Champions League e quella di provare l'esperienza in Italia. Non vanno sottovalutati poi gli affetti del calciatore iberico che spingono verso la Lazio. Il padre ha parlato più volte nelle ultime ore aprendo alle aquile e sognando la coppia con Luis Alberto. Il fratello è rimasto impressionato dal progetto della società capitolina e ha avuto modo di incontrare più volte Lotito e Tare. Per non parlare poi della moglie del calciatore che sogna di vivere in una città come Roma. Storia, arte e tradizione oltre a un clima pazzesco e una città tra le più belle del mondo. La Capitale, poi, offre tante comodità anche al piccolo Mateo, nato prematuro tre anni e mezzo fa, e che in Italia crescerebbe in un paese simile alla Spagna, madrepatria dei genitori. La famiglia è fondamentale nelle scelte di vita dei calciatori e, la sensazione, è che quella dell'iberico spinga verso la Lazio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE