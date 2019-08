Calciomercato Lazio, la Sampdoria insiste per Simeone: possibile scambio

Il calciomercato non dorme mai, e la Lazio resta ben sveglia. C'è ancora una situazione in attacco da definire, Inzaghi attende un ultimo regalo estivo. Si è parlato, tra i diversi profili, anche di Simeone. Un'operazione che risulta difficile, anche per le caratteristiche tecniche del giocatore: il mister vorrebbe una pertica che possa far valere il fisico in area di rigore. Tra l'altro, la concorrenza per l'attaccante della Fiorentina non manca e, come riporta Sportitalia, la Sampdoria sarebbe il club più vicino al giocatore. Già era stato sottolineato come i blucerchiati considerino Simeone possibile prima alternativa di Quagliarella: per portarlo a Genova sarebbe stato proposto uno scambio: alla Fiorentina andrebbe Gabbiadini, valutato circa 11 milioni di euro. Il prezzo di Simeone, invece, è stato fissato a 18. Si lavora sul conguaglio a favore dei viola, ma la Sampdoria è intenzionata ad andare fino in fondo.

