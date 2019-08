Lazio, domenica possibile sfida al Benevento: il derby dei fratelli Inzaghi

Si sono affrontati solo una volta. C'era aria di casa e le rispettive giacche erano ancora intrise dal profumo di cannella. L'unica sfida tra i fratelli Inzaghi risale al 26 dicembre scorso: Bologna - Lazio 0-2, con gol di Luiz Felipe e Lulic. A distanza di quasi 8 mesi potrebbe esserci il secondo atto, quello che l'esonero di Pippo ha inevitabilmente fatto saltare nella scorsa stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti dovrebbero affrontare il Benevento nell'ultimo match precampionato previsto per domenica prossima, il 17 agosto. I campani hanno già iniziato ufficialmente la loro stagione, senza troppa fortuna, venendo eliminati dalla Coppa Italia per mano del Monza lo scorso fine settimana (4-3 per il club di Berlusconi). Una riunione di famiglia che servirà, quindi, a resettare l'inizio in salita di Pippo e a mettere benzina nelle gambe per la prima di Serie A ai ragazzi di Simone. Che ha anche la possibilità di fare cifra tonda: battendo i giallorossi, la Lazio farebbe 10 su 10 nelle amichevoli preseason. Niente male. Si aspetta l'ufficialità – perché si parla ancora di un'ipotesi estera – ma gli ultimi rumors portano tutti verso il derby dei fratelli Inzaghi: la seconda sfida assoluta in famiglia.

CALCIOMERCATO LAZIO, PIACCIONO I FRATELLI VIGNATO

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE