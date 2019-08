Calciomercato Lazio, nel mirino i fratelli Vignato del Chievo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di conoscere il futuro di Caicedo, la Lazio si guarda intorno anche per il futuro. Il club biancoceleste, nel dettaglio, avrebbe messo nel mirino due gioielli del Chievo Verona. Come sottolinea Sky Sport, le aquile starebbero seguendo con particolare interesse i fratelli Vignato. Emanuel, centrocampista classe 2000, ha esordito in Serie A nell'ultimo campionato trovando anche il gol all'Olimpico contro Lulic e compagni. Più giovane ancora Samuele, attaccante classe 2004, che potrebbe essere un colpo per il futuro. Gli ottimi rapporti tra le due società, poi, potrebbero facilitare l'affare. Per ora va registrato l'interesse per entrambi, con il passare dei giorni si capirà se la Lazio proverà a portarli a Formello o se magari si tratta solo di un semplice sondaggio magari per il futuro.

Pubblicato alle 01:20