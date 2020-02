Calciomercato Lazio, Lampard: "Giroud è pronto per partire titolare"

Nella partita di lunedì contro il Manchester United il Chelsea ha subito una brutta sconfitta casalinga. Addirittura Lampard è stato messo sul banco degli imputati, visto il momento poco felice che vive la squadra. Il tecnico ha dovuto fare a meno di Abraham, sostituendolo con Batshuayi e concedendo a Giroud soltanto i 22 minuti finali più recupero. Nella conferenza stampa della vigilia di Chelsea-Tottenham è stato chiesto il perché di questa scelta e quali siano le condizioni del francese, a gennaio a un passo dal trasferimento alla Lazio. La riposta di Lampard: "Ha avuto un dicembre molto difficile. È stato un momento complicato per un giocatore come lui. Quando gli ho parlato poco prima della pausa di febbraio, mi ha detto che aveva bisogno di alcune settimane per rimettersi in forma. Ecco perché non era disponibile per partire dal primo minuto contro il Manchester United. Il modo in cui ha lavorato questa settimana mi ha convinto del fatto che è pronto per giocare titolare. Deve continuare a fare quello che sta facendo".

