Calciomercato Lazio | Laurienté, a breve l'incontro: la volontà del giocatore

CALCIOMERCATO LAZIO - Obiettivo Laurienté. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con l'entourage dell'attaccante, per cui la richiesta del Sassuolo è forte e si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La Lazio non è disposta a pareggiare i conti con quanto aveva messo sul piatto per Greenwood, motivo per cui per l'ala sinistra, Lotito non si è spinto oltre i 10 milioni di euro. Se il primo assalto è stato respinto però, ci sarebbe il sì di Laurienté, e a breve ci sarà un incontro per arrivare ad accorciare la distanza tra domanda e offerta.