Calciomercato Lazio | Si scalda la pista Laurienté: le ultimissime

CALCIOMERCATO LAZIO - Castrovilli e non solo. La Lazio non si ferma qui: sfumato Greenwood, si va a caccia di un nuovo attaccante. Di recente sarebbe finito in orbita biancoceleste il profilo di Armand Laurienté, esterno del Sassuolo retrocesso in Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con l'entourage del calciatore su cui ci sarebbero anche altre squadre di Serie A ed estere. I due club, però, ancora non hanno parlato di un possibile trasferimento del francese nella Capitale: la Lazio attende, vuole aspettare la fine del ritiro prima di finalizzare il possibile acquisto.