Calciomercato Lazio | Tutto su Laurienté, c'è l'offerta: la risposta del Sassuolo

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo gli arrivi di Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru e Castrovilli, la Lazio ha un altro obiettivo targato Armand Laurienté. Nelle scorse ore ci sarebbero stati diversi contatti con l'entourage dell'attaccante. Come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta del Sassuolo, retrocesso in B che vuole vendere e non svendere, è di 15 milioni più bonus, l'offerta della Lazio sarebbe di 10. Così, il primo assalto è stato respinto, ma c’è tempo per rilanciare. I contatti proseguiranno.

Laurienté rappresenta la prima scelta perché rispetto a Greenwood, accasatosi a Marsiglia, il prezzo non è inaccessibile, il francese ha 25 anni e sarebbe un acquisto pronto. In 68 partite coi neroverdi ha segnato 12 gol e ha servito 12 assist. E' un'ala sinistra ma di piede destro, abbina il dribbling alla velocità. Si erano informate il Fenerbahçe di Mourinho, il Parma. Si attende la Lazio per un rilancio, con Laurienté pronto per una nuova esperienza.