Calciomercato Lazio, Lombardi verso la Triestina: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 22:15 - La Triestina sembra averla spuntata per Cristiano Lombardi. I friulani sono pronti ad accogliere l'ex attaccante della Primavera biancoceleste. Dopo i sei mesi alla Reggina, il calciatore è pronto a iniziare la nuova avventura. Come raccolto dalla nostra redazione in esclusiva, il calciatore si trasferirà in biancorosso con la formula del prestito. Visto il contratto attuale in scadenza nel 2023, prima Lombardi prolungherà il suo accordo fino al 2024 con la Lazio per poi sposare il nuovo progetto.

CALCIOMERCATO LAZIO - Cristiano Lombardi cerca una nuova sistemazione. Dopo l'ultimo anno in prestito con la maglia della Reggina, l'attaccante di proprietà della Lazio è finito nel mirino di alcune squadre di Serie B. Come riporta Tuttomercatoweb, due club in particolare si stanno muovendo per il classe 1995. Le neopromosse Sudtirol e Palermo lo hanno inserito nella lista dei desideri. Attenzione però anche alla Triestina, società di Serie C avversaria della Lazio in amichevole ad Auronzo, pronta a presentare un'offerta.