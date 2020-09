Calciomercato Lazio, Marchetti (Sky): "Fares ancora non firma, c'è nervosismo..."

A passo lento. Così procede l’operazione Fares. Prima un mese per concludere la trattativa con la Spal, poi una settimana d’attesa tra l’arrivo a Roma e le visite mediche e ora due giorni di silenzio e l’ufficialità che ancora non arriva. Fares non s’allena ancora con il gruppo, il motivo non è stato divulgato, c’è chi ipotizza qualche perplessità della Lazio dopo l’esito dei test fisici. Voci che non trovano conferma. Fatto sta che l’algerino è in stand by e secondo quanto riferisce Luca Marchetti, esperto di calciomercato di SkySport, comincia a esserci tensione tra le parti: “La Lazio deve risolvere la grana Fares, lui ha fatto le visite mediche, ma non ha ancora firmato e il suo entourage si sta un po’ innervosendo e il ragionamento che fanno è che che se questa firma non arriva, allora loro possono cominciare a guardarsi intorno”. La Lazio, quindi, è chiamata a mettere un punto sulla questione e ufficializzare Momo Fares. Sempre che non ci siano problemi non ancora emersi…

