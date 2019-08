Calciomercato Lazio, Mendes vola a Manchester per chiudere Fernandes

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Manchester United studia il colpo in extremis. Non sarà Sergej Milinkovic Savic, per tranquillizzare subito i tifosi biancocelesti, ma Bruno Fernandes. Jorge Mendes, super agente portoghese, si trova in Inghilterra per provare a chiudere l'operazione. L'ex Sampdoria sembrava destinato al Tottenham, ma le cose negli ultimi giorni non sono andate come ci si aspettava. Così il calciatore è rimasto allo Sporting Lisbona a meno che il procuratore non riesca a chiudere l'affare. Lo United prova a cautelarsi con un centrocampista per poter poi trattare con calma Paul Pogba con il Real Madrd. Le attenzioni dei Red Devils si erano spostate su Christian Eriksen. Il danese, però, non vuole rimanere in Premier. Alla base ci sarebbe una promessa fatta al proprietario del Tottenham, Daniel Levy, due anni fa: ossia quella di non trasferirsi in segno di rispetto a un club rivale degli Spurs. Lo United prova a stringere i tempi e, dopo la cessione di Lukaku all'Inter, prova ad assicurarsi il lusitano per poi trattare con calma il tesseramento di Fernando Llorente, attualmente svincolato. I londinesi, che avevano sondato Milinkovic, hanno incassato i no di Dybala, Coutinho e rischiano di perdere anche Sessegnon. Con Eriksen in scadenza, e destinato ad Atletico o Real Madrid, il Tottenham rischia seriamente di dover cedere lo scandinavo senza poterlo sostituire.

