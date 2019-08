DIRETTA - Calciomercato Lazio, priorità alle cessioni: in entrata tutto fermo

CALCIOMERCATO LAZIO - È la priorità, ma sta diventando una vera e propria missione impossibile. La corsa contro il tempo per la cessione di Wallace al Wolverhampton ha una data di scadenza a breve termine: le ore 18 della giornata di oggi. Gli intoppi burocratici relativi al suo tesseramento hanno frenato una trattativa in fase avanzata, serve un'accelerata nelle prossime ore. La Lazio sta lavorando anche alla cessione di Durmisi. In questo caso il tempo non manca, ma l'accordo con il Besiktas non è ancora stato raggiunto. Va monitorata inoltre la pista che porterebbe il danese al ritorno in Spagna. Anche il futuro di Patric è in bilico: Inzaghi lo ritiene utile, ma eventuali offerte verranno valutate. Da non sottovalutare, in caso di addio dello spagnolo, la pista che porta a Muldur. Ieri il suo agente ha confermato l'interesse di alcuni club di Serie A, i biancocelesti sembrano proprio essere tra questi.

TUTTO FERMO IN ENTRATA - Escluso il nome di Muldur, comunque legato all'addio di almeno un paio di difensori, la Lazio non si sta muovendo concretamente in entrata. Milinkovic sembra destinato a rimanere, solo PSG e Real Madrid possono considerarsi ancora in corsa, ma nulla di concreto si muove all'orizzonte. Con la permanenza del serbo, il centrocampo probabilmente resterebbe così com'è. Andrè Anderson sta convincendo, le sue quotazioni sono in rialzo e potrebbe restare come mezzala di scorta o da vice Correa. Berisha è sulla via del recupero: ottimi 45 minuti per lui nell'amichevole di ieri contro l'Al Shabab, senza la sua cessione difficile credere che la Lazio possa muoversi per un interno. Cataldi, dal canto suo, sta lavorando da vice Leiva. Il mercato è ancora lungo ma le strategie in mediana appaiono ben delineate. Nessuna novità in attacco. Il ds Tare e Caicedo stanno discutendo il rinnovo dell'ecuadoriano, mentre Inzaghi starebbe chiedendo anche un terzo attaccante. Al momento, però, i nomi di Simeone, Dost, Llorente e Petagna restano solo suggestioni.

LAZIO, SESTO GIORNO DI RITIRO A MARIENFELD

LAZIO, I CALENDARI DEL SETTORE GIOVANILE

TORNA ALLA HOMEPAGE