Calciomercato Lazio, Milinkovic: tra la deadline in Premier e il rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO - Tic tac, ti tac. Giornata frenetica, per il calcio inglese: è l'ultima di mercato, l'ultima manciata di ore per concludere i propri affari e mettere a punto le rose prima dell'inizio di stagione entro le 18. Un mercato che sembrava riguardare in maniera ravvicinata Sergej Milinkovic Savic, ma la pista si è gradualmente raffreddata. Il Manchester United ha sondato e non si è spinta troppo oltre. Un trasferimento in Inghilterra sembra impossibile, a dieci ore dalla chiusura del mercato britannico. Altrettanto impossibile, però, escludere un eventuale assalto delle altre due interessate, il Real Madrid e il Paris Saint-German. Anche se altre implicazioni di mercato potrebbero condurre verso la permanenza di Milinkovic alla Lazio. Per esempio, la possibile offerta dei Blancos al PSG: cash più Modric in cambio di Neymar. I rispettivi centrocampi potrebbero dirsi a posto.

E LA LAZIO VUOLE BLINDARLO - Anche perché, in queste ultime ore a preoccupare più del mercato è l'infortunio: quel pizzico all'inguine che lo ha costretto a lasciare l'amichevole contro Al-Shabab. Nelle prossime ore, il Sergente si sottoporrà ai controlli necessari per valutare l'entità dell'infortunio. Nel frattempo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società biancoceleste medita di blindarlo a fine mercato, aumentandogli l'ingaggio (3 milioni) e aggiungendo degli bonus.

