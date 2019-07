Calciomercato Lazio, Milinkovic e non solo: il punto della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe infine sciogliersi il nodo Milinkovic-Savic, che continua a tenere banco sul mercato della Lazio. A quanto pare il Manchester United avrebbe trovato un accordo con il club biancoceleste sulla base di 75 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore firmerà un quinquennale. Di conseguenza, si andrebbe a puntare su Szoboszlai e Yazici a centrocampo: per il primo ballano cinque milioni di differenza con il Salisburgo, per il secondo sembrano ancora non esserci proposte concrete ma la situazione dovrebbe sbloccarsi in caso di partenza di Milinkovic. In uscita sarebbe anche arrivata un'offerta sostanziosa del Siviglia per Luis Alberto, ma l'eventuale cessione del serbo bloccherebbe qualsiasi tipo di pretesa verso lo spagnolo.

JONY, NETO E JORDAO - Arriva finalmente l'ufficialità del trasferimento alla Lazio di Jony, certificato dal sito della Lega. Nuova pretendente invece per Bruno Jordao e Pedro Neto, con il Monaco che in breve tempo sarebbe addirittura passato in vantaggio rispetto al Benfica, che sembra ormai rimasto al palo. Infine, suggestione dalla Francia su Koscielny, proposto per la Lazio dalla testata France Football.