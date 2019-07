Calciomercato Lazio, giornalista turco su Yazici: "Per ora nulla di concreto, ma c'è interesse..."

Fino a pochi giorni sembrava essere a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lille, ma per ora nulla di fatto. Yusuf Yazici ci pensa: l'offerta della Lazio potrebbe essere decisamente più allettante, sia da un punto di vista di prestigio del campionato sia per il blasone del club biancoceleste. Anche se per il momento nessuna offerta ufficiale sembrerebbe essere arrivata dalle parti di Trebisonda. A riverarlo Dunkar Kesapli, noto giornalista sportivo turco, che ai microfoni di TMW Radio ha così commentato: "Ho parlato due giorni fa con il suo agente. Finora l’unica offerta ufficiale è arrivata dalla Francia, ma non è detto che la Lazio non abbia interesse. So che il giocatore piace, ma non è arrivato nulla di concreto. Magari Lotito sta aspettando di vendere Milinkovic per poi andare a prenderlo".

ADATTAMENTO AL CAMPIONATO ITALIANO - "Ha ottime qualità, sta dimostrando il suo livello sia nel club che in nazionale turca. Se è pronto per il campionato italiano? È difficile dire sì o no, penso che possa essere pronto. Ma bisognerà capire come si adatterà, penso a Under che ci ha messo 6 mesi prima di cominciare a far vedere il suo valore".

