Calciomercato Lazio, Miranchuk sul gong: dubbi su formula e prezzo

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un giorno, la Lazio è vicina al gong finale. La finestra di calciomercato invernale è prossima a chiudersi. In queste ultime ore Tare sta spingendo per convincere l'Atalanta a sbloccare la cessione per Aleksej Miranchuk. Stando a quanto aveva riportato la nostra redazione, Lotito preferiva un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni, ma secondo la rassegna stampa odierna di Radiosei, l’affare potrebbe essere messo a repentaglio per via dei costi e dell’infortunio del giocatore. L’Atalanta chiederebbe 16 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il jolly offensivo era stato comprato versando 14,5 milioni e riconoscendo alla Lokomotiv Mosca una percentuale sulla sua futura rivendita. Lotito dalla sua parte deve fare i conti con l’indice di liquidità, preferirebbe almeno il diritto di riscatto. Sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei, l'infortunio di Miranchuk sembra abbia fatto storcere il naso al presidente: si teme uno stop di 30-40 giorni. Mancano poche ore, la Lazio ci vuole vedere chiaro.