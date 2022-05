Calciomercato Lazio, Muriqi eroe a Mallorca: tifosi e club vogliono la sua conferma

L'attaccante kosovaro ha fatto bene in Spagna ed è diventato un eroe dei tifosi delle Baleari che sperano nella sua conferma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi è stato uno degli assoluti protagonisti della salvezza del Mallorca. L'attaccante kosovaro è arrivato a gennaio dalla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore, dopo un anno e mezzo di appannamento, si è ritrovato nella Liga dove ha segnato cinque gol e fornito due assist ai compagni. A Mallorca è diventato un beniamino del pubblico e un centinaio di tifosi ha atteso lui e gli altri componenti della rosa di ritorno dalla trasferta vittoriosa sul campo dell'Osasuna. A Son Sant Joan Muriqi è stato tra i più acclamati da una folla euforica dopo aver ottenuto l'agonizzante salvezza. La punta è stata accolta dal grido "Vedat resta", coro a cui lo stesso giocatore si è unito saltando e condividendo la gioia con i tifosi. Come sottolinea l'edizione online de Il Diario de Mallorca, il club spagnolo avrebbe intavolato la trattativa con la Lazio per cercare di far rimanere il giocatore sull'isola iberica anche nella prossima stagione. Il diritto di riscatto a gennaio era stato fissato a 12 milioni, cifra mai spesa dal Mallorca nella sua storia. La squadra delle Baleari spera in uno sconto per confermare il giocatore. La Lazio è pronta ad ascoltare le eventuali offerte per l'ex Fenerbahce che è fuori dai piani di Sarri e la sua cessione potrebbe rappresentare un tesoretto per il mercato biancoceleste