Calciomercato Lazio, Muriqi in Belgio. L'indiscrezione: "Fissate le visite mediche"

Il trasferimento di Vedat Muriqi al Bruges è realtà. L'attaccante lascerà la Lazio per andare a giocare in Belgio. In queste ore ha raggiunto Bruxelles e ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni. Secondo le indiscrezioni di Arlind Sadiku, giornalista kosovaro come il Pirata, sarebbe stata già fissata la data delle visite mediche. Su Twitter ha scritto: "Vedat Muriqi è atterrato a Bruxelles per completare il trasferimento al Bruges. Visite mediche programmate per domani".