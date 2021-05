Calciomercato Lazio, non solo i biancocelesti su D’Ambrosio: la situazione

Danilo D'Ambrosio resta una pista calda in casa Lazio. Dopo lo scudetto conquistato con l'Inter, il difensore italiano, in scadenza di contratto, è in cerca di un nuovo progetto per la prossima stagione. Come avevamo anticipato, il profilo dell'ex Torino piace alla dirigenza biancoceleste che potrebbe centrare il colpo a parametro zero per rinforzare la difesa. Come riporta Repubblica, il difensore classe 1988 che conosce perfettamente il campionato italiano è finito anche nel mirino del Milan. D'Ambrosio è ai saluti con l'Inter ed è alla ricerca dell'offerta migliore per cambiare aria. Il calciatore chiede 2,5 milioni a stagione. Previsto un duello in estate tra biancocelesti e rossoneri.