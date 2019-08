Calciomercato Lazio, Nsoki a un passo dal Nizza: la situazione

Mancano tre giorni alla fine del calciomercato e la Lazio non farà altri movimenti in difesa. L'acquisto di Vavro e quello di Pavlovic per il prossimo anno, più la permenenza di Radu che a inizio sessione sembrava destinato ad andare via, vanno a completare il lavoro del ds Tare. Uno dei giocatori accostati durante l'estate è Stanley Nsoki del PSG, per il quale i biancocelesti non sono andati oltre a un interessamento. IL classe '99 è in uscita dal club parigino e secondo RMC Sport nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'acquisto da parte del Nizza per 12,5 milioni. Addirittura entro domani sarebbero previste le visite mediche.

