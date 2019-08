Lazio, Inzaghi sul sorteggio di Europa League: "Girone difficile ma affascinante"

Girone non semplice ma allo stesso tempo affascinante. L'urna di Montecarlo ha riservato alla Lazio tre squadre da non sottovalutare: Celtic, Rennes e Cluj. Al termine del sorteggio, mister Inzaghi ha rilasciato ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste un commento in merito: "Siamo stati inseriti in un girone difficile, ma molto affascinante. Affronteremo squadre che stanno facendo benissimo nei loro rispettivi campionati. Sarà comunque emozionante giocare in Europa League".

