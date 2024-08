Calciomercato Lazio | Nuova pretendente per Cherki: ecco di chi si tratta

CALCIOMERCATO LAZIO - Fermo, almeno in apparenza. Il mercato della Lazio non batte colpi da un po', bisogna sfoltire la rosa, ma pure per vendere ci sono difficoltà. E così ecco che le entrate, almeno le restanti, devono attendere. A meno che non arrivi un giocatore nato dopo il 1 gennaio 2002, come potrebbe essere Rayan Cherki del Lione, che di anni ne ha 21, essendo nato nell'agosto del 2003. In scadenza con il club transalpino nel giugno 2025, Cherki vuole una nuova esperienza e l'OL è disposto a cederlo per una cifra che s'aggira tra i 15 e i 20 milioni. Sul talentino francese c'era il Borussia Dortmund che, però, negli ultimi giorni sembra essersi sfilato definitivamente dalla corsa. La Lazio ha sondato il terreno, ma dalla Germania continua a esserci concorrenza. Come riferisce Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, infatti, su Cherki s'è mosso con decisione il Lipsia. Il club della scuderia Red Bull ha allacciato contatti con l'entourage di Cherki, primi approcci definiti "positivi" dal cronista tedesco. Il Lispia pensa al francese soprattutto in vista della possibile partenza di Dani Olmo corteggiato dal Barcellona e per il quale si parla di un trasferimento da 60 milioni di euro. Fuori Olmo e dentro Cherki, questo è il piano del Lipsia. La Lazio è avvisata.