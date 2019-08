Calciomercato Lazio, Pedro Neto nella top 30 degli acquisti più cari della Premier

CALCIOMERCATO LAZIO - Pedro Neto ha salutato la Lazio. L'attaccante portoghese, dopo due anni in biancoceleste, ha lasciato l'Italia per volare in Premier e indossare la maglia del Wolverhampton. Il lusitano ha portato nelle casse capitoline 18,3 milioni di euro, segno che gli inglesi credono ciecamente nel talento puro dell'ex Braga. L'affare che ha portato il ragazzo di Viana do Castelo al Wolves è tra i top colpi della Premier. Transfermarkt, sito specializzato nel calciomercato, ha stilato la classifica di tutti gli affari ufficiali finora conclusi e ha messo Pedro Neto all'83 posto nella classifica generale. Prendendo in esame, però, solo il campionato inglese, il portoghese risale e risulta essere il 30esimo acquisto più costoso dell'estate. In testa c'è Joao Felix passato dal Benfica all'Atletico Madrid per 126 milioni. Sei in meno per Griezmann che ha lasciato i colchoneros per andare al Barcellona. Cifra tonda, 100 milioni, quelli sborsati dal Real Madrid per assicurarsi Eden Hazard. Al quarto posto, ma primo in Premier, c'è Harry Maguire. Il difensore più costoso della storia si è trasferito dal Leicester al Manchester United per 87 milioni di euro.

