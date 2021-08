Calciomercato Lazio, per Basic si chiude nei prossimi giorni. Ma occhio all'Atalanta...

RASSEGNA STAMPA - Toma Basic si è promesso da tempo alla Lazio, ma i biancocelesti non possono ancora chiudere l'operazione a causa dell'indice di liquidità. L'accordo con il giocatore c'è e anche quello con il Bordeaux è stato raggiunto sulla base di 7 milioni più 3 di bonus. Non una cifra da poco considerando che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 ma i biancocelesti hanno bisogno di un rinforzo a centrocampo e il croato è il profilo giusto. Il classe '96 è un giocatore fisico (1,90 cm di altezza) dotato di buone qualità tecniche, perfetto da utilizzare nel ruolo di mezzala.

CONCORRENZA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito e Tare devono chiudere in fretta l'operazione. Se nei prossimi potrebbe già arrivare la fumata bianca definitiva, i capitolini devono guardarsi ora anche dalla concorrenza. L'Atalanta di Gasperini infatti sta provando a inserirsi nell'affare e punta sul fatto che i negoziati con la Lazio stanno andando per le lunghe. La società ha però già un accordo sia con il giocatore che con il club francese e attende solo una cessione per poter sbloccare il suo mercato in entrata.

