Calciomercato Lazio, per la difesa si monitora Senesi: ma piace ad altre due big

Mentre la Lazio sta preparando la sfida contro la Lokomotiv Mosca, che precederà solo di qualche giorno il big match contro il Napoli, le attenzioni degli addetti ai lavori si rivolgono anche al calciomercato. In particolare, tiene banco la difesa, dove s'è reso necessario l'acquisto di qualche nuovo innesto. Tra i nomi appuntati sul taccuino dal ds Igli Tare, ci sarebbe anche quello di Marcos Senesi del Feyenoord. Classe '97, l'argentino è legato al club olandese da un contratto che scadrà nel giugno del 2023. Tuttavia, l'operazione appare quantomai complicata. Il primo ostacolo riguarda il prezzo del cartellino, sicuramente più alto di venti milioni di euro. Si tratterebbe dunque di un investimento importante per il club biancoceleste. E poi c'è da "lottare" con una folta concorrenza. Come riporta Repubblica, Senesi sarebbe il nome in pole per affiancare Mancini e Ibanez nel reparto arretrato, con Mourinho sempre più convinto di passare a un modulo che preveda tre difensori centrali. Non solo le attenzioni di Roma e Lazio: l'argentino è stato seguito per anni dal Napoli come sostituto di Koulibaly.

