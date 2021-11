Napoli, operazione riuscita per Osimhen: tempi di recupero lunghissimi

"Victor Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni". Questo il comunicato del Napoli su Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, uscito dal campo dolorante dopo uno scontro testa a testa con Skriniar, è stato operato e sarà costretto a restare per molto tempo lontano dal terreno di gioco. L'intervento è andato a buon fine e il numero 9 azzurro resterà ai box per circa tre mesi. Non ci sarà dunque sicuramente domenica contro la Lazio e per lui è a rischio anche la convocazione in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Spalletti dovrà trovare una soluzione alternativa: Petagna e Mertens sono i due indiziati principali per sostituirlo.