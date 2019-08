Calciomercato Lazio, Petagna: "Voglio confermarmi alla SPAL. In futuro..."

La Lazio alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Fra i tanti nomi circolati in orbita biancoceleste, c'è anche quello di Andrea Petagna, che da tempo piace a Simone Inzaghi. Dopo l'ultima positiva stagione alla SPAL però, il prezzo del suo cartellino è lievitato. Difficile arrivare a lui in questa sessione di mercato. Anche il calciatore, intervistato da Sky Sport, è già proiettato alla prossima stagione in Emilia, dove ha confermato di voler restare: "Come ho vissuto le voci di mercato? Sono sempre rimasto con la testa alla SPAL, sono contento di essere qui e ricevo tanto affetto. Spero di migliorare rispetto alla stagione passata, poi magari potrò ambire a una squadra più importante. Il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo lottare perché non sarà facile".

