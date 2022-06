Calciomercato Lazio, pronta l’offerta per Caputo: il giocatore ha detto “sì” 

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile sembra instancabile, ma anche il “re dei bomber” ha bisogno di riposo e per questo come vice la Lazio ha pensato da tempo di puntare su Ciccio Caputo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’offerta iniziale di Lotito per portare a Formello l’attaccante della Sampdoria (con la quale ha un contratto fino al 2024) era stata di 1,5 milioni di euro, rifiutata. Ora il rilancio è arrivato e la cifra si attesta intorno ai 2,5 milioni, numeri che potrebbero non poco allettare la dirigenza blucerchiata. Intanto Caputo avrebbe già dato la sua approvazione per il trasferimento.