Calciomercato Lazio, proposto Handanovic: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Samir Handanovic potrebbe lasciare l'Inter. La società nerazzurra è vicina a Onana e potrebbe decidere di separarsi dal portiere che da dieci anni difende i propri pali. Come sottolinea calciomercato.com, nelle ultime ore, Fali Ramadani avrebbe proposto l'estremo difensore alla Lazio. Come sottolinea il portale, l'agente durante la discussione con la Lazio per Kalinic avrebbe tirato in ballo anche il nome di Handanovic. Tare non ha chiuso le porte, ma per adesso si è limitato a prendere tempo. La carta d'identità di Handanovic è un ostacolo visto che a luglio compirà 38 anni e che in rosa già c'è Reina che ad agosto spegnerà 40 candeline e ha un altro anno di contratto in caso di qualificazione europea. Per ora si tratta di un sondaggio, ma le parti potrebbero riaggiornarsi tra qualche mese quando le strategia dei club saranno più chiare. Handanovic vorrebbe giocare ancora titolare e, qualora l'Inter non dovesse credere più in lui, sarebbe pronto a guardarsi intorno. Per lo sloveno sarebbe un ritorno a Formello visto che ha già vestito la maglia con l'aquila sul petto tra gennaio e giugno 2006 collezionando una presenza.

Pubblicato alle 01:40