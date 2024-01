Calciomercato Lazio | Proposto un talento dell'Arsenal, ma...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Emile Smith Rowe è stato proposto alla Lazio da alcuni intermediari. Trequartista, mezzala offensiva, viene valutato oltre 20 milioni di euro. Sta vivendo però una stagione complicata, solo una partita da titolare quest’anno in Premier. Piace a molti club, soprattutto al West Ham, l’Arsenal sarebbe disposta anche a cederlo in prestito secco, un'opzione che non convincerebbe comunque la Lazio che non vuole valorizzare giocatori altrui. Questo perché i Gunners puntano molto sul talento di Smith Rowe per il futuro. È stato proposto a Lotito e Fabiani, ma senza trovare grandi sponde a Formello: non convince per ruolo e caratteristiche, in quella zona di campo la Lazio ha già Luis Alberto e Kamada. Non cerca altri profili.

