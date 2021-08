Calciomercato Lazio, quanti affari con l'Inter: tutte le operazioni dal 1999 a oggi - FOTO

In questa sessione di calciomercato Lazio e Inter sono stati protagonisti prima con l’addio di Inzaghi ma anche con quello di Joaquin Correa, entrambi hanno lasciato la Capitale alla volta di Milano per un’avventura nel club nerazzurro. L’argentino ex biancoceleste è passato ai nerazzurri per 30 milioni di euro. Nelle ultime due decadi del calciomercato, i due club si sono scambiati diversi calciatori. Transfermarkt ha elencato tutti gli affari del recente passato tra le due società. Tra questi ricordiamo quelli più recenti di Stefan de Vrij (2018/19) e Antonio Candreva (2016/17) che dal club biancoceleste sono passati a quello meneghina. Andando invece a ritroso si ricordano quello di Diego Simeone (1999/00) e Angelo Peruzzi (2000/01) che hanno effettuato il passaggio all’inverso, dall’Inter alla Lazio. Da Christian Vieri a Mauro Zarate, passando per Julio Cruz e Bernardo Corradi 22 anni di operazioni più o meno vantaggiose per i due club. Scorri a fine articolo per i grafici riepilogativi di tutte le cessioni e gli acquisti tra le due squadre:

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Basic: "La Lazio è sempre stata la prima scelta. Sono pronto per Sarri"

Calciomercato Lazio, dalla Germania: "Trattativa in corso per Kostic"