Calciomercato Lazio, rebus Kiyine: il futuro è ancora un enigma

"Tutto è scritto", a dir poco enigmatico il post pubblicato su Instagram da Sofian Kiyine. II suo futuro è tutt'altro che chiaro. Finito ai margini della Lazio di Inzaghi dopo il ritiro pre-campionato di Auronzo di Cadore, il club è alla ricerca di una soluzione che possa garantire spazio in più all'esterno. Lo stesso calciatore - lo testimoniano le parole utilizzate per accompagnare i post pubblicati sui social - vuole tornare a giocare con continuità. Difficile, almeno al momento, immaginare un suo ritorno a Salerno dopo l'ottima stagione in cui riuscì a collezionare dieci gol e 2 assist in Serie B. Nella squadra guidata da mister Castori è Cheik Keita il calciatore che, per ora, agisce sulla fascia sinistra, la stessa di competenza di Kiyine.

UN FUTURO DA SCRIVERE - Dopo gli allenamenti tra le Tre Cime di Lavaredo, il marocchino aveva giocato qualche minuto sia nell'amichevole contro il Benevento che allo Stirpe contro il Frosinone. Era stato inserito nelle liste provvisorie valide per le prime giornate di campionato, per poi esserne escluso quando si è trattato di mettere a punto quelle definitive. La sessione di calciomercato invernale potrebbe dare al classe '97 finalmente la possibilità di trovare una piazza in cui mostrare il proprio talento. In casa Lazio, neanche l'assenza di Lulic ha spinto Simone Inzaghi a virare su Kiyine, che gli ha preferito Djavan Anderson come alternativa a Marusic. Nonostante i mesi di stop non mancano gli estimatori dell'ex Standard Liegi: oltre al Verona, che aveva pensato a lui come contropartita da inserire nell'affare Kumbulla, anche Frosinone e Spal sarebbero interessate e continuerebbero a monitorarlo in attesa di poter sferrare un colpo decisivo. Al momento il futuro di Kiyine sembra poco chiaro. Riprendendo le sue parole su Instagram, c'è da fare una piccola aggiunta: "Tutto è (ancora) da scrivere".

