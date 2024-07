Calciomercato Lazio | Ruggeri andrà in prestito: è vicino a un club di Serie C

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del ritorno a Roma di Kamenovic e dell'arrivo di Ruggeri al suo posto sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il difensore ex Primavera è alla sua terza apparizione nel ritiro di Auronzo e in queste sessioni di allenamento proverà a impressionare mister Baroni. Il suo futuro, però, sembrerebbe essere già scritto. Come vi avevamo anticipato in esclusiva, per il classe 2004 si era registrato un forte interesse da parte di alcuni club di Serie C e, stando a quanto riporta il Quotidiano di Puglia, tra questi ci sarebbe anche il Taranto. Il club jonico si sarebbe mosso già negli scorsi giorni, anticipando la concorrenza e strappando il 'sì' del calciatore per un trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione. Un'occasione per Ruggeri di mettersi ancor più in mostra, fare il suo esordio tra i professionisti e far ritorno tra un anno in ritiro per mettere in evidenza tutti i suoi progressi. Nei prossimi giorni dovrebbero andare in scena nuovi contatti, anche tra le due società, utili per definire l'accordo che potrebbe essere formalizzato verso la fine del ritiro veneto.