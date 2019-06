Calciomercato Lazio, Samatta: "Voglio lasciare il Genk, in corso trattative"

La Lazio si sta muovendo sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Dopo che Wesley si è trasferito all'Aston Villa, dal campionato belga è stato accostato ai biancocelesti Mbwana Samatta del Genk. L'attaccante tanzaniano classe '92 nell'ultima Pro League ha realizzato 20 gol ed è considerato in uscita dal club di appartenenza come il compagno di squadra Malinovskyi seguito dall'Atalanta. Samatta, in ritiro con la propria Nazionale in vista della Coppa d'Africa, ha parlato alla tv della Tanzania del proprio futuro: "Per ora non posso parlare di un mio trasferimento, ma di certo non mi vedo ancora nel Genk. Attualmente sono in corso delle trattative, potrò dire di più quando ci sarà una fumata bianca. Prego Dio affinchè il mio desiderio di partire sia esaudito, ma oggi ho ancora un contratto con il Genk".

