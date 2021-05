Calciomercato Lazio, Schira: "Italiano ha 48 ore per accettare il rinnovo con lo Spezia"

Non solo Maurizio Sarri, la Lazio sonda il terreno anche per Vincenzo Italiano. L'attuale tecnico dello Spezia è un profilo che stuzzica i biancocelesti, ma nel frattempo i liguri lavorano per la sua permanenza. Come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira il club, che già la scorsa settimana si è incontrato con il tecnico, gli ha offerto il rinnovo di contratto e attende una sua risposta: "Lo Spezia attende entro 48 ore la risposta di Vincenzo Italiano all’offerta di rinnovo fino al 2023 con opzione al 2024 e ritocco dell’ingaggio dagli attuali 600mila a 1 milione di euro a stagione. Per il tecnico cercato da altri 3 club un ruolo da allenatore/manager in Liguria".