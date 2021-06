Calciomercato Lazio, Schira: "Tare incontra Giuffrida, Muriqi può partire"

CALCIOMERCATO LAZIO - Igli Tare è a Milano e sta incontrando alcuni intermediari per valutare la posizione di alcuni calciatori. Affari in entrata, ma non solo perché la Lazio ha una rosa extralarge e ha bisogno anche di effettuare alcune cessioni. Potrebbe salutare Formello anche Vedat Muriqi, arrivato durante l'ultimo calciomercato estivo e che con l'aquila sul petto non ha reso come ci si aspettava. Ne ha parlato Nicolò Schira che ha scritto su Twitter: "Incontro a Milano tra Igli Tare e l'intermediario Valerio Giuffrida. Vedat Muriqi potrebbe lasciare la Lazio quest'estate". Il giocatore continua a piacere in Turchia dove il Fenerbahce sogna di riportarlo a casa. In passato era stato cercato da club della Premier e non è escluso che qualcuno torni a bussare per chiedere informazioni.

Meeting in Milano between Igli #Tare and the intermediary Valerio Giuffrida. Vedat #Muriqi could leave #Lazio this summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2021