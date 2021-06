Calciomercato Lazio, Tare è a Milano: incontro con alcuni intermediari

Igli Tare sbarca a Milano e incontra alcuni intermediari. Venerdì di lavoro nel capoluogo lombardo per il ds biancoceleste che è stato intercettato in un hotel milanese dai colleghi di calciomercato.it. Il mercato della Lazio comincia a prendere forma, il sogno è legato al nome di Julian Brandt, ma rimane un'operazione complessa. Occhio anche alla candidatura di Riccardo Orsolini che il Bologna valuta circa 15 milioni di euro. Nelle ultime ore, invece, è stato trovato l'accordo con il giovane Luka Romero. In difesa, invece, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Elseid Hysaj. Occhio anche alle uscite: la Lazio vuole sfoltire la rosa, ci sono diversi giocatori in lista di sbarco. Tra gli incontri anche quello con Valerio Giuffrida per parlare di Vedat Muriqi che può lasciare Formello.