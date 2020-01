Calciomercato Lazio, Sconcerti: "Giroud è una follia di Lotito per lo Scudetto"

L'affare Lazio - Giroud sta monopolizzando il calciomercato non solo a tinte biancocelesti, ma anche italiano. Si tratterebbe di un colpo importantissimo, un messaggio forte e chiaro alla Serie A. Mentre Tare lavora, gli addetti ai lavori commentano. Ecco cosa ne pensa del possibile arrivo del francese Mario Sconcerti, intercettato dai microfoni di TMW Radio: "È un colpo di pazzia di Lotito. Quando arrivano certi giocatori in Italia fa sempre bene, anche se non pensavo ci fosse una richiesta così forte da parte del club biancoceleste. Giroud un buon calciatore, Campione del Mondo. Può essere letto come un messaggio o un'indicazione per lo Scudetto. La Lazio ha già un posto in Champions, fare uno sforzo economico così importante vuol dire che credi a qualcosa in più".

