Calciomercato Lazio, si decide il futuro di Adekanye: ipotesi Olanda

Poco spazio trovato, ha dovuto scalpitare Bobby Adekanye per guadagnarsi la fiducia di Inzaghi. In una squadra che va a mille, il calciatore olandese è riuscito a giocare soltanto 97 minuti in Europa League divisi in tre gare, e 4 in Serie A, nella sfida vinta col Genoa per 4-0. Troppo pochi per lui, che quest'anno si è affacciato nel mondo dei professionisti. Ha bisogno di giocare e per questo la società sta cercando una soluzione per lui. Si era parlato di un possibile prestito a Salerno, calciomercato.com però, apre a una nuova ipotesi. Il suo futuro potrebbe infatti essere in patria, in Olanda, dove Tare ha diversi contatti. Qui il giovane attaccante potrebbe trovare la giusta continuità per tornare a Roma con un bagaglio d'esperienza maggiore.

