Calciomercato Lazio, Svanberg: "Futuro? A Bologna mi trovo bene..."

Mattias Svanberg, mediano del Bologna, ha parlato della situazione in casa rossoblù dopo la vittoria con la Sampdoria e anche del suo contratto con il club in scadenza nel 2023. Ospite di Dazn Talks, il centrocampista accostato alla Lazio per la prossima finestra di calciomercato ha dichiarato: "E' una stagione strana, il mister è in ospedale e non è facile. Dobbiamo lavorare senza di lui in campo ma sappiamo che è al nostro fianco sempre. Sinisa vorrebbe essere qui con noi ma non può, lavoriamo per lui e vogliamo fare bene per lui. Ci serve massima concentrazione rimanendo positivi. Stiamo dando il massimo per crescere con i suoi consigli, sia come persone che come squadra. Le ultime due partite sono state fatte bene e siamo soddisfatti".

FUTURO - "Da subito ho giocato in Serie A, ma è chiaro che a 19 anni è stato difficile per me. La Serie A è a un livello superiore rispetto al campionato svedese e i primi due anni sono stati di adattamento. Sono al quarto anno, mi sento più maturo e sento che sto facendo bene. Rinnovo? Mi trovo bene a Bologna, mi sento a casa, ho ancora un altro anno di contratto e sono felice. Gol? L'anno scorso ho segnato 5 gol, quest'anno sono a 3 con ancora 7 partite da giocare. Voglio farne ancora un paio".