Calciomercato Lazio, per il centrocampo occhio a Svanberg: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Per dare continuità al progetto di Sarri, la Lazio deve intervenire sul mercato. Servono rinforzi per essere ancora più competitivi a partire dalla prossima stagione. Sarà un'estate importante per la società biancoceleste che deve risolvere diverse situazione delicate. Dai tanti calciatori in scadenza di contratto ai big che hanno tantissimo mercato. Su tutti Milinkovic che piace praticamente a mezza Europa. La questione centrocampo è molto delicata. A prescindere dalla partenza o meno del Sergente, serviranno nuovi innesti per completare il reparto. Sono tanti i nomi che circolano in orbita Lazio. Su tutti Allan a Vecino. Con loro c'è anche il nome di Mattias Svanberg, già accordato al club capitolino in passato. Il centrocampista svedese, rivelazione e punto fermo del Bologna di quest'anno, va in scadenza nel 2023 ed è l'uomo sacrificabile per fare cassa. La sua valutazione è di circa 18/20 milioni, ma può scendere visto il contratto non lunghissimo. Sul classe 1999, autore di 3 gol e 2 asssit in stagione, ci sono le attenzioni di diversi club della Premier League. Su tutti West Ham, Everton e Tottenham. L'avventura di Svanberg in terra emiliana è arrivata ai titoli di coda. Può essere una pedina aggiuntiva per la mediana di Sarri. Conosce bene il campionato, ha corsa, buona tecnica e sa inserirsi in area di rigore. Non c'è stato ancora nessun tipo di contatto tra le due società, ma la situazione resta da monitorare.