Calciomercato Lazio, Tancredi Palmeri: "Icardi al PSG e poi assalto a Milinkovic"

Lazio - Milinkovic, un matrimonio che per ora non sembra essere destinato a finire. Il giocatore ha rilasciato in Serbia dichiarazioni confortanti: sta bene in biancoceleste, ha un contratto e non gli manca nulla. C’è chi, in ogni caso, continua a sognarlo. O comunque chi pensa che possa riuscire a strapparlo dalle braccia di Lotito. L’Inter è un club sicuramente interessato: ma tra il dire e il fare c’è di mezzo…i soldi. Serve una somma ingente per portare via SMS da Roma, il patron laziale non fa sconti e le tempistiche per concludere una trattativa del genere sembrano ormai strette. Nell’editoriale odierno di TMW, Tancredi Palmeri ha ipotizzato la modalità con cui i nerazzurri potrebbero provare ad affondare il colpo. Icardi la pedina in grado di smuovere il meccanismo. Secondo quanto da lui riportato, il club di Milano sta cercando di vendere il bomber al PSG: “L’Inter sta provando a vendere Icardi al PSG! Un’operazione che porterebbe gli agognati 80 milioni in cassa, lanciando l’assalto a Milinkovic - Savic”. Una mossa che rappresenterebbe uno sgambetto vero e proprio alla Juventus: “Così si eviterebbe di vendere l’ex capitano nel mercato interno, e soprattutto bloccare la cessione di Dybala ai parigini, facendo suonare tutti gli allarmi finanziari in casa Juventus e privandoli del trampolino per lanciarsi su Icardi”. Addirittura: “Non solo l’Inter ha avviato la trattativa con il PSG, ma il PSG stesso ha contattato Icardi!”. In realtà, a maggio l’argentino aveva rifiutato questa destinazione, ma la situazione per lui è completamente cambiata: manca poco alla chiusura del calciomercato, Icardi potrebbe accettare l’offerta migliore pur di non restare impantanato in terra nerazzurra. Dopo aver incassato i soldi, l’Inter potrebbe così procedere per Milinkovic. Ma, va sottolineato ancora, le possibilità che il serbo rimanga alla Lazio rimangono alte.

