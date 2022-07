Calciomercato Lazio, Tare: "Muriqi va al Bruges, vi svelo le cifre"

Il direttore sportivo della Lazio ha parlato ai media kosovari, confermando il buon esito della trattativa con il Bruges.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vedat Muriqi è a un passo dall'approdo al Bruges, mancano da limare solo alcuni dettagli e poi la trattativa potrà dirsi conclusa. La conferma arriva direttamente dalle parole di Igli Tare che ai microfoni del portale kosovaro Nacionale rivela: "Muriqi al Bruges? Sì, ma per 11 milioni e non per nove come è stato detto". Muriqi si trasferirà a titolo definitivo. Il giocatore era reduce dal prestito al Maiorca dove ha segnato cinque gol, gli iberici avevano un'opzione di riscatto da 12 milioni di euro che però non è stata esercitata. Ora il Pirata vira verso il Belgio.

Pubblicato il 7/7 ore 00:35